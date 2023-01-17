Полицию Верхней Пышмы возглавил 36-летний подполковник

17 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Полицию Верхней Пышмы возглавил 36-летний подполковник

В свердловском гарнизоне полиции произошло новое кадровое назначение. На должность руководителя ОВД Верхней Пышмы назначен подполковник полиции Сергей Запецкий.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков подписал соответствующий приказ. Официальная церемония представления Запецкого состоялась сегодня, 17 января, в здании администрации муниципалитета. В мероприятии приняли участие первые лица городского округа: Иван Соломин, Александр Ковальчик, председатель суда Людмила Дробышева, прокурор Александр Гоголевский, руководитель районного СКР Роман Щемелев и начальник отряда противопожарного подразделения Александр Бугреев.

Новое служебное удостоверение 36-летнему подполковнику Запецкому генерал Мешков вручил лично.

руководитель ОВД Верхней Пышмы Сергей Запецкий(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Сергей Васильевич родился в 1986 году в Красноуральске. В 2003 году окончил Нижнетагильскую среднюю специальную школу милиции, в 2010-м – Уральский юридический институт МВД России. Начинал карьеру в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного уголовного розыска. После окончания Академии управления МВД России в феврале 2020 года возглавил ОВД Красноуральска. С его непосредственным участием раскрыты десятки резонансных преступлений. За многолетний труд в системе МВД неоднократно поощрялся. Это целеустремленный и очень ответственный офицер, не считаясь с личным временем занимающийся вопросами безопасности граждан. Врио начальника ОВД Красноуральска назначен майор внутренней службы Алексей Васильев, до этого занимавший пост заместителя руководителя отдела полиции", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, коллектив полиции Верхней Пышмы характеризуется как один из передовых в гарнизоне: в рейтинге по итогам 2022 года он занимает шестое место.

"Безусловно, в подразделении имеются и проблемные моменты, в том числе в сфере борьбы с мошенничеством и экономической преступностью. Начальник ГУ МВД области поставил задачи по их скорейшему решению, чтобы местные жители чувствовали себя еще более защищенными от представителей криминального мира", - добавил Валерий Горелых.

руководитель ОВД Верхней Пышмы Сергей Запецкий(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Подполковник Запецкий выразил слова благодарности руководству Главка за оказанное высокое доверие. Он пообещал активизировать работу вверенного коллектива по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.

Теги: полиция, назначение, ОВД, Верхняя Пышма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети