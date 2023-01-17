Полицию Верхней Пышмы возглавил 36-летний подполковник

В свердловском гарнизоне полиции произошло новое кадровое назначение. На должность руководителя ОВД Верхней Пышмы назначен подполковник полиции Сергей Запецкий.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков подписал соответствующий приказ. Официальная церемония представления Запецкого состоялась сегодня, 17 января, в здании администрации муниципалитета. В мероприятии приняли участие первые лица городского округа: Иван Соломин, Александр Ковальчик, председатель суда Людмила Дробышева, прокурор Александр Гоголевский, руководитель районного СКР Роман Щемелев и начальник отряда противопожарного подразделения Александр Бугреев.

Новое служебное удостоверение 36-летнему подполковнику Запецкому генерал Мешков вручил лично.

"Сергей Васильевич родился в 1986 году в Красноуральске. В 2003 году окончил Нижнетагильскую среднюю специальную школу милиции, в 2010-м – Уральский юридический институт МВД России. Начинал карьеру в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного уголовного розыска. После окончания Академии управления МВД России в феврале 2020 года возглавил ОВД Красноуральска. С его непосредственным участием раскрыты десятки резонансных преступлений. За многолетний труд в системе МВД неоднократно поощрялся. Это целеустремленный и очень ответственный офицер, не считаясь с личным временем занимающийся вопросами безопасности граждан. Врио начальника ОВД Красноуральска назначен майор внутренней службы Алексей Васильев, до этого занимавший пост заместителя руководителя отдела полиции", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, коллектив полиции Верхней Пышмы характеризуется как один из передовых в гарнизоне: в рейтинге по итогам 2022 года он занимает шестое место.

"Безусловно, в подразделении имеются и проблемные моменты, в том числе в сфере борьбы с мошенничеством и экономической преступностью. Начальник ГУ МВД области поставил задачи по их скорейшему решению, чтобы местные жители чувствовали себя еще более защищенными от представителей криминального мира", - добавил Валерий Горелых.

Подполковник Запецкий выразил слова благодарности руководству Главка за оказанное высокое доверие. Он пообещал активизировать работу вверенного коллектива по всем направлениям оперативно-служебной деятельности.