Казахстан ограничил безвизовое пребывание в стране для россиян

Казахстан ограничил безвизовое пребывание на своей территории для граждан ЕАЭС, в том числе и для россиян. Нововведения вступят в силу 27 января 2023 года.

Теперь без визы находиться в Казахстане можно 30 дней со дня пересечения границы, а суммарно – 90 дней в течение каждого полугодия (а точнее – каждых 180 дней). До сих пор ограничения в 180 дней не было. Поэтому нерезиденты могли выехать за пределы Казахстана хоть на один день, "обнулить" лимит и вернуться назад, напоминают "Ведомости".

Ранее власти Казахстана заявляли, что с 21 по 30 сентября 2022 года в республику въехали 400 тыс. россиян. В РФ в этот момент объявили мобилизацию.