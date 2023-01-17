17 Января 2023
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Фото: Самара Live / vk.com/samara_live63

Казахстан ограничил безвизовое пребывание в стране для россиян

Казахстан ограничил безвизовое пребывание на своей территории для граждан ЕАЭС, в том числе и для россиян. Нововведения вступят в силу 27 января 2023 года.

Теперь без визы находиться в Казахстане можно 30 дней со дня пересечения границы, а суммарно – 90 дней в течение каждого полугодия (а точнее – каждых 180 дней). До сих пор ограничения в 180 дней не было. Поэтому нерезиденты могли выехать за пределы Казахстана хоть на один день, "обнулить" лимит и вернуться назад, напоминают "Ведомости".

Ранее власти Казахстана заявляли, что с 21 по 30 сентября 2022 года в республику въехали 400 тыс. россиян. В РФ в этот момент объявили мобилизацию.

Теги: казахстан, виза, россияне



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