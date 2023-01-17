17 Января 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске затопило улицу Мира

В Нижневартовске затопило улицу Мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По информации компании "Нижневартовские коммунальные системы", у дома 101 по улице Мира обнаружена течь холодной воды из канализационного люка. Предположительно, лопнул пожарный гидрант. На месте события перекрыли подачу воды, производится откачка. Также выехала дорожная техника для расчистки дороги.

Для устранения возможного порыва произведено отключение холодной воды в домах №101 и №103 по улице Мира. Для обеспечения питьевой водой задействованы водовозки.

Ситуация остается на контроле администрации города и коммунальных служб.

Теги: потоп, улица Мира, Нижневартовские коммунальные системы



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