7% проб питьевой воды в Челябинске не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям

В Челябинске 7,2% проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За январь-декабрь 2022 года из распределительной сети городского водопровода было исследовано 194 пробы питьевой воды, 14 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (7,2%), шесть проб по микробиологическим показателям (3,1%).

Из 35 проб горячей воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям три пробы.