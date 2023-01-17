7% проб питьевой воды в Челябинске не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям
В Челябинске 7,2% проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
За январь-декабрь 2022 года из распределительной сети городского водопровода было исследовано 194 пробы питьевой воды, 14 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (7,2%), шесть проб по микробиологическим показателям (3,1%).
Из 35 проб горячей воды не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям три пробы.