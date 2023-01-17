17 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: admtyumen.ru

Участники спецоперации получили 50 000 пельменей, слепленных в уральском поселке

Участники спецоперации, для которых жители уральского поселка Басьяновский слепили 50 тыс. пельменей, получили долгожданную посылку. Об этом рассказал глава Верхней Салды Игорь Сальников в своем Telegram-канале. По его словам, чтобы лично выразить благодарность, в город приехали гости из Екатеринбурга и ЛНР – член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко и председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин.

"Во время встречи гости отчитались: все продукты дошли до адресатов в целости и сохранности. Пельмени раздали мобилизованным ребятам в военных частях и госпиталях. Там они их приготовили и съели. Таким образом ребята получили хоть немного, но домашнего уюта в ЛНР в непростое время. Спасибо нашим женщинам из Басьяновского и главе поселка Сергею Хорольскому за идею и качественную ее реализацию", - написал Сальников.

Он также выразил слова благодарности магазину "Сельхозпродукты" и Наталье Воинцевой за мясо для пельменей. Градоначальник отметил искренность и талант жителей округа.

Напомним, что пельмени активисты лепили несколько дней и передали их солдатам под конец года. Для готовки на деньги местных жителей было закуплено 140 кг фарша и свыше 100 кг муки. Перед отправкой еду упаковали и заморозили.

Теги: спецоперация, пельмени



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