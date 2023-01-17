Замминистра спорта Ульяновской области получил выговор из-за отдыха на Шри-Ланке

Замминистра спорта Ульяновской области Максим Соболев получил дисциплинарное взыскание после публикации фотографий с отдыха на Шри-Ланке, сообщает издание 73online.

Решение о выговоре с занесением в трудовую книжку вынесла комиссия по этике. Глава администрации губернатора региона Вячеслав Барынин отметил, что наказание выбрали исходя из масштаба нарушения: замечание было бы несерьезным, а увольнение слишком жестким.

По данным издания, 35-летний замминистра, в прошлом футболист, уехал на отдых со своей девушкой, президентом федерации по пилонному спорту Марией Ерховой вопреки просьбе губернатора Ульяновской области Алексея Русских о воздержании от заграничных отпусков.

Ранее СМИ сообщили, что после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. В частности, вологодский губернатор Олег Кувшинников после истории с депутатом местного заксобрания Денисом Долженко и его отдыхом в Дубае призвал всех парламентариев и чиновников не ездить за границу.