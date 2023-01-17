17 Января 2023
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Политика Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Офис президента Украины принял отставку Арестовича

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку советника Алексея Арестовича.

Об этом сообщил изданию "Украинская правда" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Напомним, Арестович, который является главным военным спикером украинского режима, заявил сегодня о своей отставке. Он уже уходил в отставку ровно год назад – 17 января. Тогда он ушел с должности советника главы офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Теги: Алексей Арестович, советник, отставка



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Ранее 17.01.2023 14:09 Мск Арестович подал в отставку


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