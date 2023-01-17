Скандал с сургутянкой, оскорбившей русских, вышел на международный уровень

Скандал с 30-летней жительницей Сургута Раей Мамедовой вышел на международный уровень.

По данным телеканала "Мегаполис", женщина записала четырехминутный видеоролик, в котором она обратилась к азербайджанскому народу. Она заявила, что якобы прокуратуру подкупили.

"Приветствую свой азербайджанский народ из России, города Сургут. Меня зовут Мамедова Рая Сабир кызы, я родом из Товуза. Прошу вас, помогите мне, поддержите меня, чтобы я в тюрьму не попала, по закону я не должна попасть в тюрьму. Но прокуратуру деньгами подкупили, она хочет четыре года тюрьмы дать, чтобы русские успокоились, чтобы русские радовались: "Ура, мы посадили Раю в тюрьму!" - говорится в сообщении.

Видео было отправлено иностранным СМИ, несмотря на запрет на общение с прессой и пользование интернетом. Телеканал отмечает, что Мамедова поменяла амплуа. Теперь, она "мать глубоко религиозных детей", которые "даже не пользуются телефонами", "женщина, вынужденная в одиночку противостоять всей российской судебной системе".

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответном комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно. Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов достаточно резко прокомментировал скандал.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела.

Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. Однако на заключительном заседании суда изменила свои показания и заявила, что ее оскорбления были адресованы некоему потерпевшему по имени Павел, а не всему русскому народу в целом. Заседание суда перенесено на 25 января.