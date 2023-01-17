Свердловское Минобразования открыло "горячую линию" по снижению нагрузки на учителей

17 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование Свердловская область
Фото: news.novo-sibirsk.ru

Свердловское Минобразования открыло "горячую линию" по снижению нагрузки на учителей

Минобразования Свердловской области открыта "горячая линия" по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогов.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в 2022 году Минпросвещения РФ установило четкий перечень документов, с которыми должен работать школьный учитель. В их числе рабочая программа учебного предмета, учебного курса и внеурочной деятельности, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристики для классных руководителей.

Ведение отчетности, не указанной в перечне, с прошлого года не входит в обязанности учителя или классного руководителя. По всем вопросам, связанным с нарушениями новых требований, свердловские учителя могут обращаться в Минобразования региона по телефону 8 (343) 312-00-04, доб. 085 или 080.

"Минобразования открыта "горячая линия" по вопросу снижения бюрократической нагрузки на учителей. Это позволит услышать мнение каждого учителя, каждого родителя и отслеживать ситуацию в каждой образовательной организации. Такие же меры мы рекомендуем принять на уровне каждого муниципалитета", - заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ранее сообщалось, что большинство российских учителей жалуются на перегруженность отчетностью.

Теги: учителя, нагрузка, горячая линия, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети