Свердловское Минобразования открыло "горячую линию" по снижению нагрузки на учителей

Минобразования Свердловской области открыта "горячая линия" по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогов.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в 2022 году Минпросвещения РФ установило четкий перечень документов, с которыми должен работать школьный учитель. В их числе рабочая программа учебного предмета, учебного курса и внеурочной деятельности, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристики для классных руководителей.

Ведение отчетности, не указанной в перечне, с прошлого года не входит в обязанности учителя или классного руководителя. По всем вопросам, связанным с нарушениями новых требований, свердловские учителя могут обращаться в Минобразования региона по телефону 8 (343) 312-00-04, доб. 085 или 080.

"Минобразования открыта "горячая линия" по вопросу снижения бюрократической нагрузки на учителей. Это позволит услышать мнение каждого учителя, каждого родителя и отслеживать ситуацию в каждой образовательной организации. Такие же меры мы рекомендуем принять на уровне каждого муниципалитета", - заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ранее сообщалось, что большинство российских учителей жалуются на перегруженность отчетностью.