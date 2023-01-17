Сотрудников ГИБДД на Южном Урале обвиняют в получении взяток

В Челябинской области сотрудников ГИБДД обвиняют в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые получили взятки в сумме 50 тысяч рублей от двух местных жителей за непривлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемые заключены под стражу. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.