В Киеве заявили о беззащитности центров принятия решений перед ракетами России

Российские ракеты практически невозможно уничтожить силами украинской противовоздушной обороны, поэтому они могут в любое время поразить центры принятия решений в Киеве.

"Оказывается, их (российские ракеты) не сбивают. Вообще сбить их нельзя. <…> Лозунг "верьте в ПВО, Вооруженные силы и ВВС" – это все брехня", - приводит РИА Новости слова экс-советника президента страны Леонида Кучмы Олега Соскина, которые он произнес на своем YouTube-канале.

По словам эксперта, ВС России спокойно могут поразить президентскую администрацию, главные узлы веток власти. Удары по столице Украины показали, что силы противовоздушной обороны республики не способны прикрыть Киев и другие города, а также центры принятия решений, подчеркнул Соскин.