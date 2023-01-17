В ЕК надеются, что санкции "погрузят экономику России в рецессию" на десятилетия

В Еврокомиссии рассчитывают, что санкции ЕС "погрузят экономику России в рецессию на десятилетия", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия", — приводит ее слова ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, благодаря санкциям индустрия в России должна лишиться современных и критических технологий.

С февраля прошлого года ЕС ввел против России девять пакетов экономических и индивидуальных санкций. В декабре еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что ограничительные меры достигли своего потолка.