17 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: форум Утро

В Сухом Логу простятся с двумя военными, погибшими в ходе СВО

В ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя Сухого Лога. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа. Оба были добровольцами.

32-летний Сергей Гавлик отправился защищать Родину в октябре, а уже 12 декабря погиб в ходе выполнения боевых действий в Донецкой республике в г. Артемовск. За свои заслуги был посмертно награжден медалью "За отвагу".

Сергей Гавлик, погибший в зоне СВО(2023)|Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

46-летний Владимир Быков ушел на фронт еще в августе. Он героически погиб 14 августа в Луганской области, спасая сослуживца. Посмертно награжден медалью "За отвагу". Дома у него остались жена и трое детей.

Владимир Быков, погибший в зоне СВО(2023)|Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

Прощание с воинами состоится 18 января 2023 года в 10:00 в ДК "Кристалл".

Теги: Сухой Лог, СВО, спецоперация, смерть



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