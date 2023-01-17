В Сухом Логу простятся с двумя военными, погибшими в ходе СВО

В ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя Сухого Лога. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа. Оба были добровольцами.

32-летний Сергей Гавлик отправился защищать Родину в октябре, а уже 12 декабря погиб в ходе выполнения боевых действий в Донецкой республике в г. Артемовск. За свои заслуги был посмертно награжден медалью "За отвагу".





46-летний Владимир Быков ушел на фронт еще в августе. Он героически погиб 14 августа в Луганской области, спасая сослуживца. Посмертно награжден медалью "За отвагу". Дома у него остались жена и трое детей.





Прощание с воинами состоится 18 января 2023 года в 10:00 в ДК "Кристалл".