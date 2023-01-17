Кассационную жалобу экс-депутата Госдумы Бурнашова рассмотрят в конце января

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции перенес дату судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова.

По данным "Ъ", изначально оно было назначено на 16 января, но по ходатайству одной из сторон рассмотрение перенесено на 25 января.

Как сообщало Накануне.RU, бывший депутат обвинялся в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Алексей Бурнашов, еще являясь депутатом Госдумы, в июле 2021 г. был остановлен сотрудниками ДПС. Сообщалось, что 8 июля депутат, находившийся за рулем своего Mercedes, нарушил правила дорожного движения, оскорблял полицейских и ударил одного из них. После этого он был закован в наручники. Депутата доставили в СК, где опросили в рамках доследственной проверки.

"По данным следствия, в дневное время 8 июля 2021 года обвиняемый, в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения, будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения, которые, расцениваются в совокупности как легкий вред здоровью. Кроме того, в присутствии посторонних лиц, в неприличной форме устно высказал в адрес полицейского нецензурные оскорбления, в связи с исполнением сотрудником своих должностных обязанностей. По уголовному делу проведено три судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошено более 20 человек, проведены осмотры места происшествия и записей камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении СКР.

Позднее Бурнашов принес правоохранителям извинения. В "Единой России" осудили коллегу по партии. Обвинение просило о пяти годах лишения свободы. Сам депутат просил оставить его на свободе.

Ленинский районный суд приговорил экс-депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Экс-депутат попытался обжаловать приговор, чтобы заменить реальный срок на условный.