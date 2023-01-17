Путин надеется на снижение инфляции в 5% до апреля

Владимир Путин продолжает надеяться на позитивные тренды в экономике в начале 2023 года. И призывает правительство "поддержать, закрепить эту тенденцию".

На экономическом совещании с членами кабинета министров президент заявил, что фактическая динамика отечественной экономики оказалась лучше многих экспертных прогнозов.

"По оценке Минэкономразвития валовый внутренний продукт России за январь – ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1 процента, тогда как предрекали нам, – помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, – предрекали падение и десять, и 15, и даже 20 процентов", - радуется Путин.

"В целом по году ожидается снижение на 2,5 процента, подчеркну – это по году в целом, тогда как уже в третьем и четвёртом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале", - был вынужден констатировать президент.

Глава государства считает, что уровень инфляции в 2022 году составил 11,9%, "что ниже, чем прогнозировали правительство и ЦБ". Также он верит, что в первом квартале 2023 года (от которого прошло уже больше 15%) инфляция может снизиться на 5% - до уровня ниже 4% (ранее такие надежды высказывал глава Минэкономразвития Максим Решетников).