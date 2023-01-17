17 Января 2023
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Общество Санкт-Петербург

«Можно передвигаться только вплавь»: петербургские «ливневки» не справились с оттепелью

Петербуржцы обратили внимание Комблага на забитые «ливневки», обледенение тротуаров и отсутствие «комфортной среды» в городе. Также они отметили, что коммунальщики продолжают сваливать грязный снег на газоны, ломая при этом кустарники и уничтожая почву.

Петербургский комитет по благоустройству опубликовал очередной отчет о ходе проведения сезонной уборки городских улиц. Петербуржцы в ответ пожаловались что невывезенные «снежные завалы» начали активно подтаивать, образуя опасную наледь на тротуарах и дорогах и гигантские лужи.

В опубликованном посте в официальной группе во «ВКонтакте» Комблага указывается, что председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко распорядился усилить внимание к состоянию патрубков для беспрепятственного водоотведения в систему городской канализации.

По всей видимости, сотрудники подведомственных Смольному комитетов проигнорировали распоряжение главы Комблага. Петербуржцы в комментариях делятся фотографиями затопленных пешеходных зон, улиц и парков.

Так, петербурженка отмечает крайнюю степень опасности из-за образовавшегося льда у входа в Южно-Приморский парк недалеко от дублера Петергофского шоссе. Примечательно, что в прошлом году участок был отремонтирован, однако проблема скапливания талых вод и осадков на пешеходных дорожках осталась нерешенной. Не помогли жителям и обращения в разные властные инстанции. По мнению жительницы города, сейчас проблемами благоустройства занимаются не профессионалы, а дилетанты.

«Почему не предусмотрели систему ливнестока в этом месте?! Как и когда будет решена эта проблема? Когда в Комитете будут работать профессионалы, а не дилетанты? Ремонт набивных дорожек тоже ничего не дал. Лужи от края до края стоят в тех же местах. Нужна новая дренажная система и регулярная очистка и восстановление существующей», — отметила она.

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При этом петербурженка отмечает отсутствие обработки наледи пескосоляными смесями, что создает условия для травмирования прохожих. Вместе с тем она отметила несогласованность действий разных коммунальных структур – одни сотрудники очищают решетки ливневых колодцев, а другие тут же засыпают их.

«В прошедшие выходные в парке было очень скользко, под водой – лед, песка почти не было. Все решетки ливневых колодцев были подо льдом и снегом. Те несколько решеток на окружной дорожке в южном секторе, которые были очищены, сразу засыпал песком проезжающий трактор. Вот так организована работа», — добавила горожанка.

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Другие комментаторы поддержали петербурженку и поделились фотографиями затопленных талыми водами обледенелых улиц.

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«В Сестрорецке не лучше, можно передвигаться только вплавь», — поделился один из жителей Курортного района, выложив фото.

Одной из основных первопричин такой ситуации является отсутствие модернизации устаревших ливневых канализаций. Несмотря на обещание нынешнего градоначальника Александра Беглова исправить эту проблему, в Смольном не предпринимают действенных мер по ее устранению. Более того, на предвыборное обещание Беглова в прошлом году значительно сократили финансирование – с 42 до 2,4 млн рублей.

Кром того, петербуржцы указали чиновникам, что несмотря на многочисленные жалобы и прямое нарушение действующих норм СанПиН, коммунальщики продолжают складировать грязный снег на газонах. Серьезные повреждения наносятся ограждениям, а также кустарникам и почве.

«На каком этапе вашей реформы начнут вывозить снег? Газоны Сестрорецка завалены черными кучами. Тракторами повреждены деревья и кустарники. Переломаны оградки. Летом траву до земли сбривали, а зимой грязью с дорог завалили наши многострадальные газоны. Это называется комфортной средой?», — возмущаются местные жители.

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СМИ заранее прогнозировали, что город не справится с грядущей оттепелью в связи с неудовлетворительным качеством работ комитетов Смольного. Проблемы устаревших «ливневок», несвоевременная уборка снега или ее полное отсутствие, нерасторопность коммунальщиков и недостаток спецтехники и дворников на петербургских улицах регулярно игнорируются Смольным.

Теги: комблаг, ливневки, потоп, уборка снего, смольный



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