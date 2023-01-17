17 Января 2023
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Политика Свердловская область
Фото: forumspb.com

Россель назвал Чубайса "идиотом" и "вредителем", не желавшим спасать УВЗ

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель назвал экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса "идиотом" и "вредителем", припомнив историю об отказе спасти "Уралвагонзавод". Об этом он рассказал в ходе встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС.

Россель вспомнил 1990-е, когда Чубайс еще возглавлял Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом. Тогда Россель пришел к нему с просьбой оказать помощь УВЗ, находившемуся на грани банкротства из-за нехватки военных заказов.

"Я говорю, вот, есть у нас "Уралвагонзавод", там 60 тысяч рабочих. Что делать? Заказов военных нет, завод стоит. Вы даже не догадаетесь, что он сказал мне. Нормальный человек не может такого сказать! Он говорит - нам "Уралвагонзавод" не нужен: танки мы купим в Израиле, а вагоны - в Китае. Я встал и даже не попрощался с ним. И больше никогда в жизни я с ним не встречался", - рассказал Россель.

По его мнению, именно из-за осознания вины перед страной Чубайс и покинул Россию. "Он поэтому и убежал, живет неплохо в Лондоне. Это просто законченный идиот. Вредитель, которого надо судить", - добавил Россель.

Чубайс с супругой покинули Россию после 24 февраля этого года. Также бывший чиновник покинул все посты, которые занимал до последнего времени в России, в том числе должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. В декабре прошлого года в сети появилось фото, на которой экс-глава "Роснано" с умиротворенным видом сидит в израильском кафе на фоне обшарпанной стены.

Теги: Россель, Чубайс, УВЗ



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