Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск Болдырева "генералом бла-бла-бла"

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками Владимира Болдырева.

"Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился", — заявил Кадыров в интервью министру республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву. Запись беседы опубликована в Telegram-канале главы ЧР.

Кадыров напомнил, что является генералом Росгвардии и имеет стаж, опыт и результат. "Кто из нас лучше — генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров", — сказал глава республики.

Генерал Болдырев ответил на критику Кадырова, пояснив, что его "никто никуда не понижал". "Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать", — заявил он РБК.

"Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем", — добавил Болдырев.

Помимо этого, он отметил, что Кадыров не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина, делать это могут только президент и министр обороны. Все остальное Болдырев назвал "пустыми словами и подковерной возней".

Напомним, Лапин осенью подвергся резкой критике со стороны Рамзана Кадырова, он обвинял генерала в прорыве обороны в районе Терны-Торского-Ямполовки и "сдаче" Красного Лимана.

Лапин до конца октября 2022 года командовал группировкой российских войск "Центр" в ходе специальной военной операции. В январе его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России.