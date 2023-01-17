Москва и Анталья стали самыми популярными авиарейсами из Екатеринбурга в 2022 году

Екатеринбургский аэропорт Кольцово подвел итоги своей работы в 2022 году. Названы города, в которые уральцы летали чаще всего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцово, в январе-декабре минувшего года на рейсах было обслужено 5,84 млн пассажиров. Это на 3,6% меньше, чем в 2021 году – тогда было обслужено 6,06 млн человек. При этом большинство пассажиров (4,7 млн) путешествовали внутрироссийскими рейсами. В 2021 году этот показатель составлял 4,9 млн человек.

По данным аэропорта, самыми популярными отечественными направлениями в 2022 году стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. "Новичками года" в Кольцово стали Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск. Также возобновились рейсы во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск. А лидерами по приросту пассажиропотока относительно 2021 года стали Сочи, Петербург, Минеральные Воды, Владивосток, Чита и Махачкала.

В свою очередь, лидерами по пассажиропотоку на международных линиях стали Анталья, Душанбе и Дубай. Всего в 2022 году пассажирам из Екатеринбурга были доступны прямые регулярные и чартерные рейсы по 33 зарубежным маршрутам.