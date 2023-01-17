Последняя отправка прикамских мобилизованных из Елани в зону СВО состоится сегодня и завтра

В Елани последняя отправка мобилизованных прикамцев в зону СВО состоится сегодня и завтра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Военнослужащие направились в населенные пункты новых присоединенных территорий России для обеспечения задач СВО. Таким образом, на сегодня все мобилизованные прикамцы уже завершили спецподготовку в Еланской учебной части", - говорится в сообщении.

Всего с начала мобилизации из Елани в зону спецоперации были направлены три полка и две воинские части, в состав которых частично вошли военнослужащие из Пермского края. При этом все мобилизованные прикамцы, проходившие спецподготовку в Тюмени, уже находятся в зоне проведения СВО.