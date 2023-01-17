В Челябинске недострой продали за 609 тысяч рублей

В Челябинске продали еще один недострой за 609 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет об объекте незавершенного строительства на улице Батумская. Он был изъят у ООО "Кафс" путем продажи с публичных торгов. Его общая площадь 168 кв. м, степень готовности 9%.

Начальная цена объекта составляла 438 тыс. рублей, продали за 609 тыс. рублей. Эти средства переведут бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.