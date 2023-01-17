17 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

В статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" предлагается внести изменения, расширив список тех, кто имеет право на отсрочку. Законопроект об этом опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
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Авторы хотят включить в список имеющих право на отсрочку индивидуальных предпринимателей или являющихся единственными участниками ООО, у которых среднесписочная численность работников за шесть месяцев, предшествующих мобилизации, составляла пять и более человек и которые не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет. Также предлагается освободить от мобилизации глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Инициатива объясняется целью "обеспечения нормального функционирования предприятий и экономики страны в период проведения частичной мобилизации" и сохранением экономической стабильности.

На открытии весенней сессии Госдумы ее спикер Вячеслав Володин заявил, что больше поправок о брони от мобилизации для тех или иных категорий граждан не будет. Причем упомянул и предпринимателей.

"Бронь нужна тем, этим, сейчас просят для предпринимателей, тогда министр просил за айтишников… А кто Родину защищать будет? Рабочие, крестьяне? Нет, здесь разницы между людьми быть не может", - сказал он.

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства об освобождении предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, от необходимости предоставлять статистическую отчетность. Эта мера поддержки будет распространяться только на предпринимателей, которые единолично владеют бизнесом и самостоятельно управляют им.

Теги: законопроект, отсрочка, мобилизация, предприниматели



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