17 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МВД России по СО

Свердловчанин заплатит знакомой 350 тысяч за то, что прострелил ей ногу

Свердловчанин заплатил знакомой более 350 тыс. рублей за простреленную ногу. Инцидент произошел еще в 2020 году. После произошедшего пострадавшей пришлось около месяца находиться на стационарном лечении и полгода на амбулаторном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте в одной из деревень Пригородного района области Павел, будучи пьяным, поссорился с земляками и выстрелил из охотничьего обреза в воздух. Несколько мужчин повалили знакомого. В ходе потасовки прозвучал второй выстрел - он пришелся по правой стопе стоящей неподалеку Марии. Травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести, однако даже после длительной реабилитации, девушка до сих пор испытывает дискомфорт при ходьбе. Дискомфорт приносят и оставшиеся на ноге шрамы.

Несмотря на произошедшее, в отношении Павла не возбудили уголовное дело, так как в его действиях отсутствовал состав преступления. Марии посоветовали обратиться в суд в гражданском порядке. В иске пострадавшая требовала взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации морального вреда, а также 5,3 тыс. рублей за расходы на составление искового заявление и госпошлину.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования частично, снизив стоимость компенсации до 350 тыс. рублей. Недовольным остался ответчик, который настаивал, что размер компенсации был завышен и такая сумма поставит его семью в затруднительное финансовое положение. Несмотря на это, уже Свердловский областной суд встал на сторону Марии, отметив, что суд учел материальное положение Павла.

Теги: компенсация, ружье, суд



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