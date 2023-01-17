Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области

Под обстрел попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается", - уточнил глава области в своем телеграм-канале.

Кроме того, осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина.

Ранее сегодня Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны Украины. По его данным, в результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Также он сообщал о том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.