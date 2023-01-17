17 Января 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Арестович подал в отставку

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович, который является главным военным спикером украинского режима, заявил о своей отставке.

Он уже уходил в отставку ровно год назад - 17 января. Тогда она ушел с должности советника главы офиса президента и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И через месяц "началась война", написал он. Сейчас он, по его признанию, допустил "принципиальную ошибку", поэтому уходит, показывая "пример цивилизованного поведения".

Напомним, Арестович сразу заявил, что в многоэтажку в Днепропетровске попала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО. За это он удостоился резкой критики рядом украинских политиков и чиновников.

Украинский телеграм-канал "Резидент" накануне писал, что на Банковой рассматривают сценарий с отстранением Арестовича от должности советника офиса Зеленского как элемент пиара для раскрутки нового политического проекта. Он нацелен на работу с населением исторической Новороссии.

Канал "Картель" считает, что Арестович учуял "ветер перемен", как ранее учуял его в команде Петра Порошенко. И что-то обязательно произойдет в ближайшее время. Его уход означает важные изменения.

"Судя по всему, вылепливание образа якобы в чем-то оппозиционного Зеленскому и якобы пострадавшего за правду (для русскоязычных и православных) на будущих выборах в Раду "народного героя Юго-востока Украины" идет по сценарию", - полагает обозреватель Юрий Подоляка.

В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича.

Теги: Украина, Алексей Арестович



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