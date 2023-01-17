17 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Умер военный эксперт, полковник запаса Александр Жилин

В возрасте 65 лет после продолжительной болезни ушел из жизни военный эксперт, полковник запаса, постоянный автор Накануне.RU Александр Жилин. Как сообщили его родственники, это произошло утром 16 января в больнице.

Александр Жилин родился в 1957 году, окончил военное авиационное училище, затем факультет журналистики, отделение международной журналистики факультета журналистики МГУ. Он происходил из простой небогатой семьи, а бесплатным образованием и карьерой, по собственному признанию, был обязан социальному строю, существовавшему в СССР.

Распад СССР воспринимал как катастрофу для всего народа и часто критиковал власть. Развал армии 90-х годов, ту самую "сердюковщину", Жилин воспринимал как оскорбление военных и всегда стоял на защите солдат от произвола. Служил в горячих точках и был знаком со многими политическими деятелями своего времени лично. Свои убеждения о необходимости социальных преобразований в современной России отстаивал до самого последнего дня.

Длительное время Александр Жилин боролся с болезнью, но продолжал писать даже из больницы, вел телеграм-канал "Анатомия событий" и давал комментарии для СМИ.

Приносим соболезнования родным и близким Александра Ивановича, он запомнится настоящим бойцом информационного фронта с несгибаемой позицией.

Теги: жилин, некролог, военный эксперт, армия, сми



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