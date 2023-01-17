17 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: kurer-sreda.ru

В Челябинской области председателя сельскохозяйственного кооператива осудят за мошенничество

В Челябинской области председателя сельскохозяйственного кооператива "Сагитово" будут судить за хищение бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый похитил денежные средства, предоставляемые региональным минсельхозом в виде субсидии в рамках подпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы". В октябре 2018 г. он изготовил кассовый чек, в который внес недостоверные сведения о приобретении дизельного топлива в объеме 2 тыс. 380 литров на сумму свыше 104 тыс. рублей и обратился в минсельхоз с заявлением о возмещении части затрат, предоставив собственноручно заверенную копию фиктивного кассового чека.

После получения средств в размере 26 тыс. рублей он распорядился ими по своему усмотрению

Теги: мошенничество, суд,



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