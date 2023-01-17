Госдума приоткрылась: в прямом эфире транслировали часть первого в этом году заседания

Госдума в честь первого заседания в весенней сессии приоткрылась: в прямой эфир пустили выступления спикера и лидеров фракций. Но не более: сразу после последних слов председателя фракции "Единая России" Владимира Васильева трансляция прервалась. Видимо, народные избранники планируют продлить политику закрытости от собственных избирателей на 2023 год.

Вот некоторые тезисы тех, кого можно было успеть посмотреть.

Спикер палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия") много комментировал Зюганова. Тот в очередной раз заявил, что надо менять экономическую систему.

"Все противодействие направлено на то, чтобы ослабить нас. Если бы мы были слабыми или загнивали, то мы никому были бы не нужны, Геннадий Андреевич. Экономическая система показала свою эффективность. Вызовы нынешние нельзя сравнивать с тем, что было в 70-е и 80-е годы прошлого века", - сказал Володин Зюганову.

При этом достал и "пряник": "А что касается Мавзолея – не надо их трогать, это позиция президента. Надо уважать историю – дореволюционную и послереволюционную. Не надо сносить памятники".

Зюганов критиковал партию власти за отсутствие образа будущего, правительство Мишустина – за то, что за три года так и не вышло на траекторию развития, Путина – за то, что при нем уже неоднократно менялся курс (и рубля, и политический, и экономический). Он снова заявил, что "в ближайшее время состоится встреча Путина с лидерами думских фракций". И добавил пару стабильных тезисов: "народные предприятия" работают успешно, Волгоград надо переименовать в Сталинград, "гадюшник "Ельцин-центр" прикрыть, на его месте открыть патриотический центр".

Глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что "денацификация без ликвидации режима Зеленского не может быть завершена".

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев просил ввести отсрочку от мобилизации для предпринимателей, а также заявил, что "перевод экономики на военные рельсы – это очень вредная идея". "У нас половина экономики рыночная, а не государственная. И это лучшая часть экономики, для нее это было бы вредно", - сказал лидер партии.

Лидер думских "единороссов" Владимир Васильев сообщил, что тоже знает о скорой встречи парламентариев с президентом (неделю назад об этом говорил только Зюганов, а пресс-секретарь президента его слова, мягко говоря, не подтверждал). "Хорошо бы, чтобы после этого нашего заседания была встреча с президентом. Я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами будем встречаться с президентом, это будет важная и нужная встреча", - сказал Васильев. Но тут же раскритиковал Зюганова, который хочет встретиться с Путиным, но при этом не доволен действиями президента? "Путин остановил развал страны. Да, курс менялся при Путине. Но мы что сделали? Мы не дали страну развалить. Очень непростые законы приходилось принимать".