В Прикамье в бюджет вернули деньги, выделенные на строительство школы

В Прикамье власти вернули в бюджет 64 млн рублей за неисполнение подрядчиком договора строительства школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Администрация Кунгурского муниципального округа вернула в бюджет средства, направленные ранее подрядчику "Спецстрой".

В соответствии с договором, компания должна была возвести новую школу в Кунгуре, однако обязательства не выполнила. Контракт был расторгнут. После этого заказчик работ, управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа, через механизм банковской гарантии вернуло в бюджет почти 61,8 млн руб. аванса, перечисленного подрядчику, а также неустойку на сумму более 2,5 млн руб.

"Сейчас ведется масштабная работа по строительству соцобъектов. Все они очень нужны людям, поэтому вопросы их строительства находятся под особым контролем. И мы не позволим подрядчикам недобросовестно подходить к своей работе", – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

К выполнению работ приступила другая подрядная организация – "Парма". На сегодня на объекте полностью смонтирован каркас здания, в завершающей стадии кровельные работы. Работы выполняются с соблюдением графика, их планируется завершить в июле 2023 года.