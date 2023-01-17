В Прикамье в бюджет вернули деньги, выделенные на строительство школы

17 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Прикамье в бюджет вернули деньги, выделенные на строительство школы

В Прикамье власти вернули в бюджет 64 млн рублей за неисполнение подрядчиком договора строительства школы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Администрация Кунгурского муниципального округа вернула в бюджет средства, направленные ранее подрядчику "Спецстрой".

В соответствии с договором, компания должна была возвести новую школу в Кунгуре, однако обязательства не выполнила. Контракт был расторгнут. После этого заказчик работ, управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа, через механизм банковской гарантии вернуло в бюджет почти 61,8 млн руб. аванса, перечисленного подрядчику, а также неустойку на сумму более 2,5 млн руб.

"Сейчас ведется масштабная работа по строительству соцобъектов. Все они очень нужны людям, поэтому вопросы их строительства находятся под особым контролем. И мы не позволим подрядчикам недобросовестно подходить к своей работе", – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

К выполнению работ приступила другая подрядная организация – "Парма". На сегодня на объекте полностью смонтирован каркас здания, в завершающей стадии кровельные работы. Работы выполняются с соблюдением графика, их планируется завершить в июле 2023 года.

Теги: строительство школы, деньги, бюджет, Спецстрой, подрядчик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети