На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива 15 тонн нефтепродуктов

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Енисейского района Красноярского края в связи с разливом 15 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба района.

Уточняется, что на складе временного хранения ДТ ООО "Енисейэнергоком" произошла разгерметизация емкости.

К месту ЧП направлены силы и средства для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов.

В октябре в Республике Коми был введен режим ЧС муниципального характера из-за разлива нефти в Княжпогостском районе.