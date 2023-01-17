"Коптеры" для военных начнут поставлять за счет правительства

"Коптеры", необходимые военным в зоне СВО, в скором времени окончательно легализуют. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, ранее "коптеры" закупали только предприниматели и семьи мобилизованных, поскольку Минобороны не могло выделить федеральные средства на технику, не прошедшую госиспытания. Однако с недавнего времени в Минпромторге активно занялись работой в этом направлении.

"Минобороны не может закупать это оборудование на средства федерального бюджета - его ТТХ не подтверждены. Поэтому закуп идет за счет предпринимателей, меценатов, неравнодушных граждан. Подключаются региональные бюджеты. К чему это приводит? Нет централизованности закупок, поэтому иногда страдает оперативность. А в военных действиях время - важный ресурс. В итоге обратился в Минпромторг с вопросом о перспективах госиспытаний. Сегодня поступила информация, что активная работа в этом направлении все-таки началась", - написал Иванов.

Он также добавил, что "коптеры", которые все еще не прошли госиспытания, успешно прошли испытания боем. Это говорит о том, что в ряде азиатских стран научились делать действительно неплохую технику.

"Считаю, это мудрая и дальновидная стратегия использовать на фронте то лучшее, что есть в других странах. Так сказать, на себя надейся, но у соседа – подсматривай", - отметил депутат.