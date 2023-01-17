Депутат Госдумы раскритиковала родителей детей, получающих образование дома

Депутат Госдумы Ирина Филатова резко высказалась о родителях, выбирающих для своих детей получение образования в форме семейного образования (СО).

В своем телеграм-канале она отметила, что в России увеличивается число таких детей. И это разрешено законом об образовании. При этом резко выросла популярность СО в условиях дистанта. Но родители, по ее мнению, решают "ограничить мир ребенка четырьмя стенами", забывая о социализации в школе, где дети "учатся жить в социуме", общаются между собой, сталкиваются с различными нестандартными для них и некомфортными ситуациями.

"Родители должны понимать не только плюсы, но и минусы, особенно если далеки от педагогики. Дети не должны становиться жертвами экспериментов своих же родителей. Добрую историю о Маугли лучше читать, а не становиться его современной версией", - заключила Филатова.

Ее пост собрал множество негативных комментариев, после чего она заявила, что ее канал "подвергся атаке ботов". И она закрыла возможность комментариев, чтобы "почистить" канал. Она не верит, что ей написали реальные люди.

Позже она дописала, что "ищет компромиссы и учитывает самые разные мнения". Какой именно компромисс и в каком вопросе предлагался, не совсем понятно. Пост выглядит как "наезд" на родителей, решивших не отдавать ребенка в школу.

Сторонница СО общественная активистка Александра Машкова-Благих отреагировала на высказывания Филатовой. Она отметила, что Филатову почему-то не беспокоит школьная отрицательная социализация. А закрытие комментириев показательно.

"Мысль послания такая: большинство родителей нуждаются в госняньке, чтобы не попортить детей. За всеми нужен контроль, а то психи кругом. То, что в вопросе при этом человеке совершенно не разбирается - ей не важно", - написала Машкова-Благих.

Она опасается, что это может быть началом ужесточения контроля над "семейниками".

На сторону Филатовой стала депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее данным, сейчас в России менее 0,5% детей получают образование в форме СО (это порядка 80 тыс.). Она написала про злоупотребления родителей, которые случаются. Родители, по ее мнению, чаще всего выбирают СО из-за проблем ребенка со здоровьем, а также из-за религиозных убеждений.

Машкова-Благих заявила, что это не так.

"В последние три года люди уходят из школ из-за самих школ. Как у учредителя и бывшего председателя Национальной ассоциации семейного образования, такие данные у меня есть. А во-вторых, это описание позитивного или негативного аспекта? Когда люди собираются помолиться на айфон, демократию или святую вакцину, то они "нормальные". Если же люди хотят окружить своих детей верой в Христа или Писание - это сектанты и нужно проверить, все ли они делают правильно", - парировала она, подчеркнул, что Лантратова просто использовала клише.

"Школа - это место отчетов чиновников и лоббистов услуг. Чтобы не светить свои "заслуги", они решили залезть в сферу, которая им не принадлежит. Т.е. нагадили в школе, пошли гадить в семью и общественные объединения", - добавила активистка.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев призвал писать в КПРФ, которую представляет Филатова. Он считает, что депутаты и чиновники привычно мыслят ювенальными схемами про контроль и надзор.

"Все родители для них - идиоты, которые без контроля государства могут делать только плохое. Это семьи должны контролировать чиновников. Никак не наоборот", - подчеркнул Парфентьев.