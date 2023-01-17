17 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.ru

Медведев назвал "позорищем" обсуждение в Давосе поставок Украине танков

Зампред Совбеза РФ раскритиковал обсуждение на форуме в Давосе поставку танков Украине.

"Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву. На давосском форуме обсуждают…поставку танков на Украину. Там эта польская дуда заявила, что собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа, экономику и всё такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он предположил, что обсуждающие надеются, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части.

"Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Давос, форум



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