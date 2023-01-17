Возвращение немцев и обучение снайперов. Россель поделился новыми идеями развития Урала

Под Нижним Тагилом может появиться первый в России центр подготовки снайперов. С такой инициативой выступил экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Организовать центр предлагается на полигоне "Старатель".

По словам бывшего сенатора, глава региона Евгений Куйвашев уже ознакомился с идеей, однако окончательное решение пока не принято - губернатор опасается дальнейшей реорганизации, как это было с международной выставкой вооружений, перемещенной в Подмосковье.

Помимо этого Россель рассказал, что МУГИСО и Минэку уже поручили найти землю для формирования территории этнических немцев. Экс-губернатор заверил, что регион должен вернуть "наших немцев", с чем, по его словам, согласился и нынешний губернатор.