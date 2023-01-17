17 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Якушев поздравил свердловчан с днем образования региона и вспомнил про уральский характер

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей Свердловской области с днем образования региона, который отмечается сегодня, 17 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Якушев отметил, что Средний Урал – это регион с мощнейшим потенциалом, у которого есть немало поводов для гордости.

"Здесь живут открытые, инициативные, волевые люди, умеющие брать на себя ответственность и добиваться результатов. Это и есть настоящий уральский характер, благодаря которому регион и стал опорным краем державы", - заявил Владимир Якушев.

Он напомнил, что нынешний год для Свердловской области будет богатым на события: исполняется 300 лет Екатеринбургу, пройдут Международный фестиваль университетского спорта, очередная выставка "Иннопром" и Форум 100+. Также стартует целый ряд инфраструктурных, производственных, культурных и научных проектов. Якушев выразил уверенность, что каждое из этих событий пройдет на высоком уровне и оставит яркий след в истории региона.

"Желаю Свердловской области процветания и успешной реализации намеченных планов, а всем жителям крепкого здоровья, счастья и добра!", - добавил уральский полпред.

Теги: Якушев, полпред, поздравление, Свердловская область



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