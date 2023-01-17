Володин предложил брать в чиновники и депутаты только при наличии ВУС

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что больше поправок о брони от мобилизации для тех или иных категорий граждан не будет.

"Бронь нужна тем, этим, сейчас просят для предпринимателей, тогда министр просил за айтишников… А кто Родину защищать будет? Рабочие, крестьяне? Нет, здесь разницы между людьми быть не может", - заявил Володин на первом в этом году заседании Госдумы.

При этом он заявил, что для чиновников было бы правильным ввести обязательное наличие военно-учетной специальности (ВУС). "Для чиновников, депутатов, занятия должности в федеральных органах власти, судейской должности – нужно наличие военно-учетной специальности", - заявил Володин.