17 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле не в курсе идеи закрыть "Едьцин-центр" и открыть на его месте "Славянский центр"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение "Культурного фронта России" и актрисы Марии Шукшиной закрыть "Ельцин-центр" в Екатеринбурге и открыть на его месте Славянский центр.

"Нам неизвестно об этих инициативах, мы не знаем, насколько, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение у названных общественных организаций. Поэтому мы не можем, к сожалению, в этом принимать участие", - приводит ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать такие предложения.

Напомним, 16 января стало известно о создании в Москве отделения "Культурного фронта России". В него вошло большое количество деятелей современной культуры и науки. Первым предложением стало закрытие "Ельцин-центра". Актриса Мария Шукшина предложила открыть на его месте Славянский центр, филиал московского, который воссоздать в столице предложил, в свою очередь, Николай Бурляев. Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин, комментируя идею о закрытии "Ельцин-центра", предложил пойти еще дальше.

"Давно пора закрыть это мутное заведение. Поддерживаю. Ещё нужно всем библиотекам имени Ельцина сменить названия", - написал политик в своем Telegram-канале.

Теги: Дмитрий Песков, Ельцин-центр



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Ранее 16.01.2023 20:53 Мск "Культурный фронт России" озаботился идеей закрытия "Ельцин-центра"


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