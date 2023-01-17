В Тюмени опрокинулся автокран

В Тюмени автокран опрокинулся на бок на ул.Пермякова, 2 в районе перекрестка с ул.Энергетиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Предварительно, рабочие одной из строительных организаций пытались загнать кран на платформу, но он упал. Пострадавших в ДТП нет. В настоящий момент строители пригнали дополнительную технику для погрузки крана.

"Движение по ул. Пермякова от ул. 50 лет Октября до ул. Энергетиков перекрыто. В обратном направлении от ул. Энергетиков в сторону ул.50 лет Октября транспорт движется без ограничений. Автоинспекторы пропускают общественный транспорт, движущийся со стороны ул. 50 лет Октября в сторону ул. Энергетиков", - говорится в сообщении ГИБДД.