17 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Песков: Аппаратных ограничений на отдых чиновников за рубежом нет

Никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это скорее такой этический вопрос. Здесь каждый сам принимает решение", - цитирует его РИА Новости.

"Но, разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации", - добавил представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. В частности, вологодский губернатор Олег Кувшинников после истории с депутатом местного заксобрания Денисом Долженко и его отдыхом в Дубае призвал всех парламентариев и чиновников не ездить за границу.

Теги: песков, чиновники, отдых за рубежом



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