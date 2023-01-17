17 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-губернатор Россель предложил перенести столицу в Новосибирск

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель одобрил идею о переносе столицы страны в провинцию. В качестве варианта он предложил Новосибирск.

﻿﻿﻿﻿﻿"Столицу России надо менять, но в Екатеринбург - не дай бог! Лучше Новосибирск, но решать в итоге специалистам по ПВО", - отметил экс-сенатор на встрече со студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин уже говорил, что не видит необходимости в переносе столицы: опыт прошлых лет показал, что Москва все равно остается ментальным центром государства.

"Я сторонник того, чтобы децентрализовать столичные полномочия и компетенции в других регионах России", - отмечал ранее глава государства.

Теги: Россель, Новосибирск, столица



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