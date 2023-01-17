17 Января 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Миронов предложил легализовать "героическое формирование" ЧВК "Вагнер"

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК "Вагнер".

"Усилиями ЧВК Вагнер при поддержке нашей армии освобжден Соледар. Честь им и хвала. Нельзя преуменьшать их достижений, они все герои. Нашей армии есть, чему поучиться у ЧВК, в том числе в плане подготовке новобранцев", - заявил Миронов на первом в этом году заседании Госдумы.  

"Необходимо легализовать это героическое воинское формирование, чтобы у нас был закон. У нас готов законопроект. Если какое-то явление уже есть – неужели не дело законодателей законодательно урегулировать это существование?" – добавил политик.

Теги: чвк вагнер, сергей миронов, чвк вагнер



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