Миронов предложил легализовать "героическое формирование" ЧВК "Вагнер"

Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК "Вагнер".

"Усилиями ЧВК Вагнер при поддержке нашей армии освобжден Соледар. Честь им и хвала. Нельзя преуменьшать их достижений, они все герои. Нашей армии есть, чему поучиться у ЧВК, в том числе в плане подготовке новобранцев", - заявил Миронов на первом в этом году заседании Госдумы.

"Необходимо легализовать это героическое воинское формирование, чтобы у нас был закон. У нас готов законопроект. Если какое-то явление уже есть – неужели не дело законодателей законодательно урегулировать это существование?" – добавил политик.