17 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале главу фирмы похитили ради получения выкупа

На Среднем Урале задержаны четверо мужчин, обвиняемых в похищении человека. Подробности этой криминальной истории рассказали в полиции и Следственном комитете.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 11 января на участке автодороги недалеко от коттеджного поселка Кадниково: злоумышленники напали на 46-летнюю женщину – директора одного из коммерческих предприятий. После этого сообщники, применяя насилие, похитили ее и на автомобиле увезли в одно из домовладений сел Сухоложского района. Там директрису стали удерживать для получения выкупа, угрожая ей убийством. Затем похитители связались по телефону с родственниками женщины и потребовали крупную сумму денег за ее освобождение.

Однако о случившемся стало известно силовикам, после чего похищенную удалось освободить. Было возбуждено уголовное дело. Как отметили в СКР, работу следователей и криминалистов регионального СК координировал лично первый заместитель главы ведомства Анатолий Надбитов.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, этот "криминальный триллер" начался с того, что вечером 11 января в дежурную часть полиции Сысерти поступил сигнал о пропаже местной жительницы. Женщина возглавляет коммерческую структуру, деятельность которой связана с производством и продажей питьевой воды.

полиция, мигалки(2018)|Фото: Накануне.RU

"Бизнес-леди уехала по делам на отцовском "Мерседесе" в поселок Двуреченск и не вернулась, кроме того, на длительное время перестала выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий иномарку удалось обнаружить брошенной на автодороге. В ходе осмотра салона машины сыщики увидели следы крови, а также документы пропавшей, в том числе на сам автомобиль. По указанию начальника регионального полицейского Главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова к раскрытию преступления были подключены наиболее профессиональные оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с организованной преступностью, а также криминалистическая лаборатория. Тотальным проверкам подверглись базы данных с камер видеорегистрации. Вскоре представители МВД выяснили, что по ходу движения "Мерседес" преследовала автомашина марки ВАЗ с выключенными фарами. Трое суток понадобилось полицейским при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром", чтобы вычислить и задержать подозреваемых в похищении женщины-предпринимателя", - рассказал полковник Горелых.

По предварительным данным, организовал преступную группу екатеринбуржец, работавший на руководящей должности в той же фирме, что и потерпевшая. Сам он был ранее не судим.

"Его сообщниками оказались жители Асбеста, двое из которых имеют "букет" судимостей по различным статьям УК РСФСР и УК РФ, в том числе за кражи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Когда сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД области в ходе спецоперации освободили женщину, первым делом ее доставили в горбольницу Сысерти для обследования и установления тяжести причиненных ей повреждений. К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Членов задержанной преступной группы представители МВД сейчас отрабатывают на причастность к иным ранее совершенным преступлениям", - добавил Валерий Горелых.

Трое из четырех задержанных уже заключены под стражу, по еще одному суд решит вопрос в ближайшее время. Расследование дела продолжается. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: похищение, выкуп, полиция, СК



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