На Урале поезд сбил женщину, бегущую за собакой

Поезд сообщением "Екатеринбург - Оренбург" сбил женщину 1973 г.р., пытавшуюся догнать собаку. Инцидент произошел накануне вечером на 9 км перегона Каменск-Уральский - Уаз.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центральном МСУТ СКР по Свердловской области, животное побежало в сторону железнодорожных путей, из-за чего пострадавшая побежала в ту же сторону, не реагируя на сигналы большой громкости. К сожалению, предотвратить наезд не удалось и женщина с травмами была направлена в больницу.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место также выехал следователь.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что чаще всего на железнодорожных путях граждане травмируются или от наезда поезда или от тока контактной сети. Все это результат незнания и нарушения правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей. Многие люди беспечны и не предают значения своей безопасности, спеша куда-то, не желая использовать переходные мосты, используя на месте гаджеты, делая селфи или просто занимаясь хулиганством.