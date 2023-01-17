Минобороны РФ проведет масштабные изменения в армии с 2023 по 2026 годы

Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, осуществятся в период с 2023 по 2026 год, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Совещание военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных Сил РФ провел министр обороны Сергей Шойгу.

Отмечается, что данные изменения "потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений".

Шойгу подчеркнул, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, увеличить число полигонов, нарастить объемы подготовки специалистов. Также министр поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

В рамках шагов по обеспечению безопасности страны будут созданы два военных округа - Московский и Ленинградский.