У каждого законопроекта должно быть имя, автор с ответственностью - Володин

В Госдуме сегодня открылась весенняя сессия. Перед началом сессии президент России встретился с председателем палаты Вячеславом Володиным. Володин рассказал об этом коллегам, выступая с напутственным словом.

"Состоялся сегодня у меня разговор с президентом. Президент попросил передать депутатам пожелания эффективности работы в интересах наших граждан и страны. Сессия будет насыщенная, 1365 законопроектов в нашем портфеле. Приоритеты: безопасность, развитие экономики, повышение качества жизни людей. Нужно достижение национальных целей развития, несмотря на обстоятельства", - заявил Володин.

Он не смог обойти тему СВО: "СВО решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира. Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм борьбы с нашей страной. Но это и плацдарм для ослабления Европы. Просто Европа не до конца еще это осознана. План Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился".

Но также Володин объявил об изменениях в политике по работе с законопроектами: "У каждого законопроекта должно быть имя, автор, который берет на себя публичную ответственность перед избирателями. Речь идет не только о депутатах, но и о министрах".