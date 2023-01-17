Нарышкин не исключил новой встречи с коллегой из ЦРУ

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил, что он проведет новую встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

В середине ноября 2022 года стало известно, что Нарышкин и Бернс встречались в Анкаре – в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (МИТ). Тогда сообщалось, что Бернс не ведет каких-либо переговоров по урегулированию украинского кризиса, а должен передать сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.