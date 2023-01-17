Из плана работы Госдумы исчез законопроект об отсрочках от мобилизации отцов троих детей

В России отсрочку от мобилизации могут получить отцы детей-инвалидов и инвалидов детства, а также единственные сыновья одиноких родителей. Законопроекты об этом депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию, которая стартовала сегодня. При этом законопроект об отсрочках для отцов, воспитывающих троих детей, в плане законопроектной деятельности на весну отсутствует. Детали привела в своем Telegram-канале Нина Останина.

"Состоялось первое в начавшуюся весеннюю сессию заседание Совета Госдумы. Знаю, что вас, мои уважаемые подписчики, больше всего волнует судьба законопроектов, связанных с мобилизацией. Обрадую семьи с детьми-инвалидами и инвалидами детства – наш законопроект планируется рассмотреть в феврале. Ещё один долгожданный законопроект – о праве на отсрочку единственных сыновей одиноких родителей – также поставлен на февраль", - написала Останина.

Поддержанный депутатами почти всех фракций Госдумы (кроме одной, самой многочисленной) законопроект об отсрочках для отцов, воспитывающих троих детей, в плане законопроектной деятельности на весну отсутствует, добавила политик. Причину Останина пообещала выяснить сегодня на первом в весенней сессии заседании Госдумы. Примечательно, что ранее о том, что такая отсрочка сохранится, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.