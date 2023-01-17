Правовое управление Госдумы "завернуло" отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Правовое управление Госдумы не одобрило отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Потому что такие отсрочки "не соотносятся с подходом в законодательстве о мобилизации", говорится в отказе, опубликованном в базе документов ГД.

Законопроект в середине декабря внесли фракции "Новые люди", ЛДПР и КПРФ.

Хотя законопроект все равно может быть рассмотрен Госдумой, шансы на прохождение у него после отказа в одобрении от правового управления не велики.