80% россиян считают советскую эпоху скорее хорошим временем, - ФОМ

Подавляющее большинство россиян (80%) считают советскую эпоху скорее хорошим временем, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Только 5% опрошенных с ними не согласны. 15% затруднились с ответом.

Сожаление по поводу распада СССР испытывают 63% респондентов. 22% не сожалеют об этом. При этом чаще сожаление по поводу распада Советского Союза испытают россияне старше 60 лет.

Чаще всего при упоминании СССР россияне вспоминают свое детство и молодость - 16%, 14% приходят в голову хорошие воспоминания и чувства.

11% ассоциируют СССР со спокойной стабильной жизнью, 8% испытывают сожаление, ностальгию и желание вернуться в советское время, 7% вспоминают хорошую жизнь в достатке, 6% - единство и дружбу народов, 5% - заботу о людях.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что о распаде Союза сожалеют 58% опрошенных, не сожалеют 20%. Главная причина ностальгии по СССР — чувство принадлежности к большому, дружному народу, ощущение себя частью великой державы.