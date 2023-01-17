17 Января 2023
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: mt.sohu.com

Власти Ямала выделили миллионы на покупку продуктов в VIP-гостиницу

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа выделили миллионы рублей на покупку продуктов в гостинично-транспортный комплекс "Ямальский", в котором останавливаются VIP-персоны, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации на сайте госзакупок, департамент государственного заказа региона разместил аукцион на поставку морепродуктов и рыбы за 1 381 080 млн руб. На эту сумму планируют закупить 60 кг крупных тигровых креветок, 40 кг - "магаданских" креветок, 60 кг свежемороженных гребешков, 40 кг первосортных сиг, 140 кг форели, уловом не ранее декабря 2022 года, 400 кг семги уловом не ранее декабря 2022 года, а также щуку первого сорта и угорь копченый жареный, филе в маринаде.

Также на бюджетные деньги для VIP-гостиницы закупается мясо индейки, утки, перепелки, курицы, стейки, ребра и сало, начальная цена 1 892 875 рублей.

На закупку замороженного мяса свинины, говядины и субпродуктов для этой же гостиницы будет потрачено 1 190 156 рублей. Еще 938 480 рублей потратят на поставку молока сгущенного, масла сливочного, сыра, творога и сахара. 699 666 рублей на покупку фруктов, ягод (голубика, малина, клубника сорта не ниже "высшего"), грибов и трюфелей, а также овощей.

Теги: гостиница, Ямальский, продукты, креветки, VIP, госзакупка



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